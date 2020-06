Ya nada será igual

Muchos grupos se encuentran en peligro de extinción debido a que por la contingencia sanitaria por el Coronavirus no han tenido chamba y los músicos no tiene ni para unos frijolitos con arroz, ya que los dueños no tienen lana para seguirles pagando. Es por ello que muchos están buscando alternativas para sacar lo de la chuleta y el ejemplo lo puso el grupo Intocable, quien brindó un Drive Concert (concierto sobre ruedas) allá en Texas que fue todo un éxito.

Los asistentes llegaron en sus trocas y disfrutaron del concierto desde la comodidad de sus vehículos, tomando la sana distancia. Aunque no eran los miles de asistentes a los que nos tienen acostumbrados los gruperos, de cualquier manera el lugar se veía lleno y este tipo de eventos serán una gran alternativa para los cantantes y grupos del regional mexicano, aunque queda claro que bandas como La MS, Julión Álvarez, La Adictiva, La Arrolladora, El Recodo y otras tendrán que bajar sus costos porque ya no será redituable para palenqueros y promotores contratarlos.

Otra opción para las agrupaciones es hacer alianzas con marcas reconocidas, como lo hizo Bronco con una importante marca de chelas para transmitir conciertos vía streamings. El acuerdo hace que tanto los gruperos como la marca ganen y los grupos deberán acostumbrarse a pensar como empresarios si quieren sobrevivir a esta crisis, pues no se la pueden pasar tanto tiempo ofreciendo conciertos en línea de a gratis, si se pueden ganar una corta feria con patrocinadores.

Otra buena alternativa es la que plantea Humberto Plancarte, líder del grupo Tierra Cali, pues consciente de que la gente no tiene ni para adquirir los productos de la canasta básica, están en contra de que los grupos hagan conciertos en línea y pidan donativos, por lo que prefirió invertir en hacer videos en vivo de buena calidad, como el del tema Un entierro sin llorar y presentar uno en YouTube cada viernes. Su idea es alcanzar 100 o hasta 200 millones de vistas por canción, lo que les generará buenas regalías y les permitirá capitalizarse durante todo el tiempo que dure esta crisis; además esto también les ayuda para que la gente los siga viendo y escuchando, por aquello que dicen que “santo que no es visto no es adorado”. Escríbanme a bastagrupera@gmail.com