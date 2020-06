Un nuevo tejido social exige sana economía

DESDE FILOMENO MATA 8

MOURIS SALLOUM GEORGE

@vocesperiodista

COVID-19 AMENAZA CON NO DEJAR UNA PIEDRA DEL MODELO FALLIDO

Ya se sabe que, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, son hermanos en línea directa y entenados de la Reserva Federal y del Departamento del Tesoro (USA). De otra placenta es el Banco Interamericano de Desarrollo. Como sea, los cinco son coyotes de la misma loma neoliberal.

Cuando, a principios de sexenio, se declaró públicamente que el sistema económico mexicano estaba colapsado, no era una hazaña detectar desde donde se colocaron las minas, que se creía de mecha larga -hasta donde rindiera el petróleo-, pero resultaron de mecha muy corta.

Mientras los efectos de la crisis sólo golpearon la economía popular, no se atendió aquel peritaje hasta que las variables fundamentales de la macroeconomía empezaron a resentir en 2020 el impacto en su línea de flotación.

Deuda “chiquitas” suman compromisos de gran magnitud. Desde la instalación del nuevo mandato presidencial, cuando de manera relativamente autónoma la actual administración formuló los Criterios de Política Económica para el ejercicio 2020 y se puso a caballo el nuevo Plan Nacional de Desarrollo (PND), se planteó el compromiso de no contratar más deuda pública. Asunto de mero sentido común. No son horas de vacilaciones propias de timoratos: Por más que se pretendan mensajes ansiolíticos, lo cierto es que, si el sistema económico ya estaba colapsado, los impactos del Covid-19 amenazan con no dejar piedra sobre piedra del modelito fallido. No se puede reconstruir el deshilachado tejido social si antes no se dan nuevos fundamentos a la gestión de la economía pública. Vale.