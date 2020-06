‘Pensé que el Covid era una especie de cortina de humo’

“Cuando comenzó todo esto no hice ningún viaje, no salí. Con los únicos que convivía era con mi familia y compañeros de trabajo”.

El mexiquense Jaime Sabas Navarrete Osorio, es uno de los miles de sobrevivientes al coronavirus, pues tuvo la mala fortuna de contraerlo en Toluca, donde vive, a principios del mes de abril sin haber viajado ni descuidado las medidas de higiene y protección.

De su casa a su trabajo y viceversa, fue como se contagió, sin embargo enfrentó la enfermedad a pie firme, a pesar de ser hipertenso.

Durante una charla con Grupo Cantón, Jaime Sabas aceptó que sí creía en el Covid-19, pero estaba seguro que era como una especie de cortina de humo de la actual administración para desviar la atención de los problemas que enfrenta la nación; sin embargo, al paso de los días la percepción cambió.

—¿Cómo enfrentaste al Covid?

Me tocó la de perder con esta enfermedad, fui de los primeros en perder, porque fue a principios de abril, porque no se sabía gran cosa del coronavirus, de hecho la institución pública de salud en el Estado de México apenas había instalado un pabellón que lo estrené. Fue muy buena la atención de los médicos y eso me ayudó mucho. Me internaron 14 días, porque empecé con temperatura de 40 grados, dificultad para caminar y respirar, cuerpo cortado, aunque no registraba tos. Los tres primeros días fueron los más críticos.

—¿Dónde te atendieron?

En el Centro Médico del ISEMYM, como era de los primeros la atención fue de primera, porque me empezaron a tomar muestras siguiendo los protocolos de salud. Me daban paracetamol para calmar algunos males.

—¿Eres casado y con hijos?

Soy casado con tres niñas, tengo 41 años de edad, mi esposa e hijas estuvieron dando seguimiento a la enfermedad y mi salud.

—¿Cómo fue que empezaste a sentir los síntomas?

Estaba trabajando y durante la segunda quincena de marzo se empezó hablar del Covid-19, de cuidar a las personas mayores, diabéticas, hipertensas. Por ejemplo te puedo decir que un lunes empecé con dolor de cuerpo, de cabeza y temperatura. En la medida en que pasaban los días me subían los dolores de cabeza y la fiebre.

—¿Cuál fue el diagnóstico de los doctores?

Comencé a sentirme mal, con temperatura alta, dolor de cabeza, dificultad para caminar y respirar. En el camino al trabajo escuche una entrevista con un portador que decía que se cansaba al caminar y respirar, es decir que tenía los mismos síntomas que yo. Entonces a propuesta de jefes y compañeros hablé a la Línea de Salud para Covid-19 del Estado de México para que me realizaran un test, me lo hicieron y me dijeron que era probable portador del virus; entonces me pidieron mis datos personales y afiliación, y me dieron opciones para ir a tomar muestras y una vez estando ahí me trasladaron al centro médico del ISEMYM para constatar que era positivo. En mi caso fueron tres días críticos, porque al cuarto ya estaba estabilizado. Todo ello fue porque me atendí a tiempo.

—Antes de ser portador del Covid- 19, ¿creías que existía?

Si creía en la enfermedad, pero se me hizo muy ‘ad hoc’ al gobierno actual y tenía esa discrepancia,

—¿Y en tu trabajo?

A compañeros donde trabajo los pusieron en cuarentena durante 15 días.