El tesoro mas codiciado

LA ESTETA YA CUENTA CON DOS CAMPEONATOS REINA DE REINAS DE AAA; BUSCA UNA RIVAL EN LA LUCHA EXTREMA, AUNQUE TAMBIÉN LE LLAMA LA ATENCIÓN ENFRENTAR A TAYA

Por: EDER ARREORTÚA

Ciudad de México.- Ningún metal es tan valioso para un luchador, como su incógnita. ¿Qué es uno sin su identidad, sin nuestra esencia, sin eso que nos hace especiales del resto de los demás? Pocas cosas son a las que Lady Shani le teme, no por nada la lucha libre extrema fue su forma de vida durante mucho tiempo; sin embargo, su máscara, que poco a poco se ha ido cotizando, representa hasta ahora el elemento más atesorado de su indumentaria, al grado, incluso, de replantearse una y otra vez si está preparada para disputarla, así lo confiesa

. “Exponer mi máscara no es algo que tenga en mente siempre, lo pienso mucho, porque perderla es perder casi todo, es el tesoro más grande que tengo. Desde el momento en el que entramos a la lucha libre y decidimos usar máscara, se convierte en algo que nos identifica y nos da pertenencia, no es por el hecho de cómo me vaya después de perderla o si me acepta la gente o no sin ella, o que me intimide, es un tema que nos da otro tipo de libertades, yo sin máscara puedo ser alguien sobre el ring, en este mundo de la lucha libre, y sin ella puedo ser otra persona, puedo andar en la calle, ir de compras, llevar una vida social; perderla, en lo personal, sí sería algo que me pegaría muchísimo. Claro que me da miedo perderla, porque perdería todo; con esta máscara quiero hacer una historia grande”, revela.

No obstante, la esteta no se cierra totalmente a los retos, pero tiene claro que no hay u n a contrincante con la que mantenga una clara rivalidad como para exponer algún título o artículo de su indumentaria. “A mí me interesan mucho los retos grandes; sin embargo, ahorita no veo a una luchadora en la empresa con la que exista una clara rivalidad, no hay una de mis compañeras que vea que represente un gran reto, si una de ellas me reta, no me cierro, pero no me atrevería a retar a alguien, si hay alguna luchadora nueva, quizás, o pelear por campeonatos”, dice la gladiadora, quien el 1 de octubre de 2017, en Héroes Inmortales XI, derrotó a Ayako Hamada, ganando el vacante Campeonato Reina de Reinas de AAA por primera vez. Continúa.

“A mí me gustan las luchas fuertes y necesito que me pongan un rival de esas características para poder animarme; con Faby Apache ya conseguí lo que quería, ya le quité la cabellera y el campeonato, ese ciclo ya lo cerré, no sé si ella quiera algo de mí, como mi máscara, a lo cual no me cierro, pero preferiría disputar un campeonato. Keira o Lady Maravilla son de estilos fuertes, pero no como el mío, aunque sí son las que más se aproximan a lo que busco como rival. Las luchadoras japonesas tienen un estilo muy recio, que es el que me gusta, veremos si en un futuro se da una lucha con ellas”, explica. Finalmente, la esteta oriunda de esta ciudad capital habla sobre lo vivido y lo que se viene.

“La exigencia por parte de la afición y la crítica es parte de lo que conlleva esta carrera, entre más te vas posicionando, el peso y la presión es mayor, pero es algo para lo que ya estaba preparada; lo que fácil llega fácil se va y yo llegué para quedarme, estoy lista y si hay que afrontar algún reto lo haré, ya sea cabellera o campeonato, estoy abierta para todo; si hay que visitar otros países lo haremos”.