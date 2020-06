El manifestante de Buffalo empujado podría ser un provocador ANTIFA: Donald Trump

El presidente Donald Trump dijo hoy que el caso de un hombre de 75 años que fue empujado por un policía en la ciudad de Buffalo, en el marco de las protestas raciales, pudo tratarse de una puesta en escena por parte de la izquierda radical.

Martin Gugino, de 75 años, sufrió lesiones graves en la cabeza tras ser empujado, cayendo al suelo, por un agente que le ordenó que se alejara del lugar en momentos en que se llevaban a cabo protestas contra el racismo y la violencia policial, tras la muerte del afroamericano George Floyd.

La agresión contra Gugino fue videograbada y difundida en redes sociales, provocando gran indignación.

Pero Trump aseguró que Gugino exageró su caída y también sembró la duda de si el caso fue un montaje.

“El manifestante de Buffalo empujado por la policía podría ser un provocador ANTIFA”, escribió Trump este martes en Twitter

“Lo vi, cayó más fuerte de lo que lo empujaron… ¿Podría ser una trampa?”, agregó el presidente estadunidense.

Buffalo protester shoved by Police could be an ANTIFA provocateur. 75 year old Martin Gugino was pushed away after appearing to scan police communications in order to black out the equipment. @OANN I watched, he fell harder than was pushed. Was aiming scanner. Could be a set up?

