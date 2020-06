JAVIER LÓPEZ REVELA QUE ACUDE CON UN ESPECIALISTA PARA MEJORAR SU RENDIMIENTO

Guadalajara, Jalisco.- Blanco de constantes críticas, debido a lo irregular de su juego, y a los capítulos extracancha que se han conocido a lo largo de su carrera, Javier Eduardo López compartió que trabaja con un especialista para evolucionar.

Hace algunas semanas, el mediocampista de las Chivas se enfrascó en una polémica en redes sociales, luego de que compartió un video en el que parece estar en una fiesta, cuando la orden de su directiva fue mantenerse en cuarentena, por el Covid-19.

“Presiones anteriormente no me dejaron, pero desde que empezó la pandemia he estado trabajando en muchas cosas, más que nada en lo mental, con neurolingüistica, es un psicólogo que me ha ayudado mucho, he tenido aproximadamente siete sesiones, y la verdad me ha ido muy bien”, dijo al programa Duro de Marcar.