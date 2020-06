La suerte del mundo entero: un hombre encuentra un anillo de diamantes valuado en 2 MDP

Uno sueña muchas veces con encontrar un tesoro perdido, doblones de oro, joyas y perlas por doquier. La realidad dista mucho de esa fantasía, ya que hay cazadores de tesoros que, a duras penas, logran encontrar pequeños objetos de gran valor histórico, arqueólogos modernos.

Derek Smith es uno de ellos, quien se da cita diario en las playas de Madeira en Florida, buscando objetos que la gente haya perdido, o uno que otro descubrimiento sorpresa. Para fortuna de nuestro personaje, el destino le sonrió, y de que forma: se encontró un anillo con diamantes.

Derek grabó todo el descubrimiento que posteriormente subió a su cuenta de Youtube para relatar el hallazgo a sus seguidores.

“Oh my God! Oh my god!” gritó sorprendido en la grabación que ya suma miles de visitas. La valuación del anillo, sorprendentemente da unos 10 mil dólares (2 millones de pesos mexicanos). En entrevista para FOX, Smith dijo sentirse satisfecho con la experiencia y busca al real dueño de la joya.

