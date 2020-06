‘La mentira de una emergencia casi me lleva a la muerte’

“Me da miedo, pero esta es una muestra que Dios nos manda para seguir haciendo nuestra labor, pero con mayor prevención para no infectarnos”.

Por: LIZBETH ÁLVAREZ MARTÍNEZ

EDOMEX. La mentira de una persona durante la emergencia fue la causante de contraer coronavirus. “Mire la muerte de cerca, al grado de escribirles una carta a mis tres hijas para hablarles de mi amor, dejarles mi testamento”, así lo expresa el jefe del Cuerpo de Rescate y Urgencias Médicas del municipio de Nezahualcóyotl, Leonardo Flores, 34 años de edad.

—¿Cuántos fallecimientos te ha tocado ver durante esta pandemia?

Desde que empezó la pandemia hemos estado trabajando con todos los casos Covid-19 en el municipio. No solamente es la atención prehospitalaria lo que como cuerpo de rescate realizamos, es prevenir la epidemia, ir a los domicilios a sanitizar, acompañar a los familiares a realizarse la prueba. He visto alrededor de 12 defunciones, cubríamos hasta 50 casos al día de personas infectadas con el virus.

—¿Tenías miedo de contagiarte al acudir a las emergencias?

El miedo siempre es latente. Pero nuestra vocación de servir a la ciudadanía es genuina. Brindarle la mano a quien más lo necesita.

—¿En dónde crees que te contagiaste?

Cuando recibimos la llamada de emergencia nos comunicaron que se trataba de una persona que se había caído de un primer nivel. Al llegar a la zona se trataba de alguien que tenía insuficiencia respiratoria, no llevamos la ambulancia para pacientes con Covid-19 ni tampoco todo el equipo de protección adecuada. Tuvimos que regresar para equiparnos, ahí fue donde me infecté. Si desde un principio nos hubieran dicho que se trataba de alguien de un caso sospechoso, hubiéramos asistidos con todas las medidas sanitaria adecuadas.

—¿Cuáles fueron tus síntomas?

Inicié con sudoración, dolor de cuerpo, dolencia muscular, temperatura, dificultad para respirar. Recibí el apoyo de mis jefes, compañeros, amigos y familia.

—¿Cómo reaccionó tu familia?

Yo me salí de casa cuando empezó la pandemia, no quise exponer a mi familia. Llevo más de dos meses sin ver a mis tres hijas y a mis padres, tengo nostalgia de no poder verlos, abrazarlos. Renté un cuarto, es ahí, en donde pasé la enfermedad. Me apoyó la subdirección sanitaria de Nezahualcóyotl, los médicos de epidemiología me atendieron en mi cuarto.

—¿Después de tu recuperación qué sigue?

Aunque estuve al borde de la muerte, quiero seguir apoyando a la población ahora con más precaución. Ya no vamos a ingresar a los domicilios sin antes hacerles una serie de preguntas a las personas afectadas. Todos estamos expuestos.

—¿No te da miedo volver a contagiarte?

Me da miedo, pero esta es una muestra que Dios nos manda para seguir haciendo nuestra labor, pero con mayor prevención para no infectarnos. Tenemos caídos doctores, enfermeras, paramédicos que ya fallecieron, nos toca rendirles a través de nuestra labor.

—¿Qué le pides a la ciudadanía en el tema de las emergencias?

Para empezar que no mientan para que nosotros podamos ir con todo el equipo de protección adecuado para su atención.