Horóscopos de Yamarash para este martes 9 de junio

Hola te saluda Yamarash para recordarte que el universo y las constelaciones influyen en nuestro destino cuida lo que piensas, dices, haces y comes porque esa es la base

●RITUAL EN LA FASE LUNAR

Ahora que hay luna menguante en Acuario, usa feromonas para conquistar a tu pretendiente.

ARIES

(marzo21/abril20)

La maniobra que ejerces para hacer tu trabajo es la correcta. No te derrotes ante detalles que parecen salirse de control. Las malas influencias te ponen en riesgo de contagios. Los destellos del sol llegan al fondo de tu ser para sacar lo mejor de ti.

TAURO

(abril21/mayo21)

El impacto de Saturno pone alerta lo que vas hacer para no cometer errores. Identifica las buenas acciones de sanidad para no contagiarte a un hay riesgos. Las emociones entre lanzan la relación para que permanezca en tu vida. No te desgastes en imponer tu manera de pensar y acepta la diversidad.

GÉMINIS

(mayo22/junio20)

Solo con mayor sacrificio vas a solucionar los pendientes económicos. La pauta para entablar una bonita relación flecha tu corazón. No desesperes o vas a cometer graves errores. Un altercado exige ser tolerante para no agraviar las diferencias.

.

CÁNCER

(Junio21/julio22)

La energía que emana de tu espíritu hace posible todo. Entre más expreses tus sentimientos más incrementa el amor. No pongas en riesgo tu salud y conserva la sana distancia. Los efectos de la noche pone muy nostálgico y sentimental. Las probabilidades de percibir dinero te favorecen.

LEO

(julio23/agosto22)

Las estrellas ponen a relucir tus talentos para que brille y destaques. La manera en que interpretas el presente será la clave para imponer tu futuro. Después de la catarsis llega la calma. Mantén la serenidad para poder seguir pleno. La fuerza de un deseo se hará realidad.

.

VIRGO

(agosto23/septiembre 22)

Siente como tu alma expresa las necesidad para ser feliz. Ahora solo dependerá de ti para cambiar las condiciones. El efecto del universo impacta con tu buena voluntad para seguir generando trabajo. La constancia será una disciplina que te traerá buenos cambios.

LIBRA (Septiembre 23/ octubre22) Toma solo lo que te sirve y desecha los malos consejos. No te prestes a discusiones se necesitan dos para entrar en una riña. La susceptibilidad te hace congeniar con la persona indicada. Los detalles importan más de lo que te imaginas para conquistar a esa persona que tanto te gusta. . ESCORPIO (octubre23/noviembre21) No descuides tu alimentación es la fuente para sentirte fuerte. Espera un poco más y el factor tiempo te coloca en el mejor momento. Saturno despierta la conciencia para manejarte adecuadamente. No seas conformista y sigue arriesgándose para ganar más. SAGITARIO (noviembre22/diciembre21) No dejes que por la pandemia se vengan abajo tus anhelos, replantea y sigue luchando por conseguirlo. Deja que la veracidad del amor tome fuerza formalizando. Los caminos se despejan para obtener trabajo. El ámbito puede sentirse pesado por tu mal humor. CAPRICORNIO (diciembre22/enero20) Las inseguridades limitan tus capacidades. Nuevas maneras de conservar amistades mediante las redes sociales. Logras discernir a las personas correctas con las que puedes triunfar. Desafía los contagios no bajando la guardia. ACUARIO (enero21/febrero19) Las peores limitaciones vienen de tus pensamientos. Se logra concretar un trabajo o negocio que te deja ganancia. La inversión a tu conocimiento te hace más sabio. Liberate de las malas energías fijándote con quien te relacionas. No dejes que la apatía se apodere de ti o vas a seguir igual. PISCIS (febrero20/marzo20)

Entabla con alegría una buena conversación para dar a notar tus intenciones. Solo si estás convencido se hará realidad. La revelación del universo te envuelve para entender lo que sucede. Las alternativas están ahí no las dejes pasar.