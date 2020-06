Ariadne Díaz: “Marcus y yo vivimos juntos desde muy al principio de nuestra relación”.

Ariadne, ¿eres celosa con Marcus Ornelas, tu pareja?

“No, nada celosa, esas tonteras me dan mucha risa y nunca me he puesto celosa, en serio, nunca he sentido celos porque a Marcus le tengo total confianza, el no es coqueto ni mujeriego, es muy leal, ya vivió lo que tenía que vivir lo cual me da mucho gusto, los dos salimos con otras personas antes de estar juntos, nos gustó echar relajo, los dos vivimos la fiesta, los dos vivimos solteros y ya no te quedan ganas de ‘¡híjole! me quedé con ganas de tener otro novio’, o ‘me quedé con ganas de conocer a fulanita’. No, eso es lo que siento con nosotros, que ya hay una madurez muy bonita y desde muy al principio cuando empezamos a salir, vivimos juntos, aunque él seguía teniendo su departamento pero me decía: ‘lo uso de mi clóset’, cuando tuvimos a nuestro hermoso hijo nos cambiamos juntos a algún lugar que ya es de los dos porque antes vivíamos en mi casa que yo compré pero es muy chiquita y la de él también, por eso los dos encontramos una casa para caber los tres porque yo tengo mucha ropa pero Marcus también tiene mucha ropa y por eso compramos una casa nueva entre los dos”.

¿Y quién pagó el parto y quién paga las cuentas?

“Por supuesto todo lo pagamos entre los dos pero gracias a Dios hay seguros médicos y yo no doy paso sin seguro; los cuentones sorpresivos me dan terror, sobre todo ahora con lo que está pasando es primordial para la gente tener seguros de salud”.

Marcus te dio el anillo de compromiso el día que cumpliste 32 años y el día que Diego, el hijo de ambos, cumplía 2 años de edad, eso fue hace 2 años porque tu bebé ya tiene 4, el día que te dio el anillo anunciaron que ya se van a casar, ¿si va a haber boda de blanco aunque sea por zoom?

“Claro que de blanco, pues ni modo que de rosita mexicano. ¿Es de blanco o no? Y es algo que yo siempre he querido y Marcus también, él se quiere casar, más que yo, desde que supimos que esperábamos bebé, me dijo, ‘¿nos casamos de una vez o después?’, yo le dije ‘tenemos a nuestro bebé, disfrutémoslo’. qué flojera estar embarazada y lidiar con quién viene a la fiesta y quién no viene. Esperamos y teníamos fecha hace unos meses pero nos pedían en la iglesia tantos papeles y además era época de huracanes y pospusimos y ahora posponemos por coronavirus, si algún día se puede haremos dos bodas, una en México y una en Brasil pero lo importante es nuestro amor y ese está aquí más fuerte que nunca”. Dijo la bella Ariadne Díaz, quien dio a luz a Diego el 11 de mayo del 2016, un día después del día de las madres quien es hasta la fecha el único hijo de ambos.