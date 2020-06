Alfaro, responsable del estallido social

Lo que busca el gobernador de Jalisco es deslindarse de una responsabilidad: AMLO

Por: LIZBETH ÁLVAREZ MARTÍNEZ

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), consideró injusto que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, lo señalara en relación con las protestas en esa entidad con motivo de las presuntas violaciones a derechos humanos, derivadas de las medidas sanitarias impuestas por el mandatario estatal.

Agregó que “lo que en realidad busca es deslindarse de una responsabilidad y por ello busca, echarle la culpa al Gobierno federal”.

“Me llamó mucho la atención que él haya tratado de involucrar el gobierno federal y a mi persona, se me hizo algo injusto, incluso irrespetuoso de la investidura presidencial. No se pueden lanzar esas acusaciones a la ligera ni echarle la culpa a otros de los problemas que cotidianamente tienen uno que enfrentar como gobernante”, expresó.

Asimismo, el Presidente insistió en que no tiene pleitos con nadie, ni desea tenerlo, para luego enfatizar sobre las protestas y la situación de Jalisco: “Yo no estoy acostumbrado a tirar la piedra y esconder la mano, no soy hipócrita, eso tiene que ver con los conservadores, esa es la doctrina de los conservadores”.

El titular del Ejecutivo Federal, explicó que ya giró instrucciones para que nadie de su gobierno se meta en lo relacionado con el caso, recomendando que si hubo violaciones a derechos humanos, pueden acudir a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, o a la Fiscalía General de la República.