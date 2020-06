Se burla de un famoso representante

LA PAREJA DE ROBERTO BLANDÓN SE MOFA DE QUE RODRIGO FRAGOSO SEA GAY Y HAYA PADECIDO DEL MORTAL COVID-19

Por: Antonio Contreras

Rebeca Mankita se burló del publirrelacionista Rodrigo Fragoso, a través de un mensaje de WhatsApp. En exclusiva para Grupo Cantón, el empresario dio los detalles de cómo se mofó de él por ser gay y por haber tenido Covid-19.

“La señora me mandó mensajes en tono de burla. No sé con qué finalidad me contactó, yo solo la conozco por la televisión, pero se me hizo de muy mal gusto que hay mandado un mensaje burlándose de mi situación. No es la forma en que debía haber contestado. El mensaje que me envió fue muy agresivo, lamentablemente el tema del Covid-19 ha dividido a la gente en los que creen y los que no”.

Rebeca escribió en el mensaje de WhatsApp que le envió a Rodrigo. “Oye, tú fuiste el que salió llorando en un video según porque te trataban mal por tener covid-19”. Además remató. “Yo no salí llorando como niñita asustada patética, jaja qué ridículo”, escribió Mankita.