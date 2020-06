Orgullosa… Madre soltera

Like

LA ACTRIZ ARGENTINA TIENE UNA RELACIÓN MUY HERMOSA CON SU HIJA DE 20 AÑOS, VALENTINA

A 20 años de que nació su hija Valentina, la actriz Cecilia Galeano se siente orgullosa de seguir siendo madre soltera. “Creo que ni siquiera Valentina sabe mi verdadera historia, porque una como mamá va dibujándole las cosas a los hijos para que no sufran.

Soportar las críticas por ser madre soltera, pero eso ya está superado y ahora me siento muy orgullosa de haber criado a mi hija. Hace 20 años estaba sola, no había con quien hablarlo, hoy ya se puede hablar con todo mundo”. Además agregó. “Vale sabe todo desde un punto mamá e hija, hablamos como amigas y ella es de esas mujeres que hablan muy correcto, me ha dicho ‘mamá eres mi héroe y mi guerrera, todo lo que yo tengo y todo lo que mis hijos sepan de ti, diré que eres una chingo…’”, dijo la actriz argentina.