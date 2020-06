México al rojo vivo

Por: JUAN R. HERNÁNDEZ

CIUDAD DE MÉXICO.– Al día de ayer, las 32 entidades federativas del país está en rojo, lo cual indica que no hay las condiciones para afirmar que se pueden abrir negocios no esenciales, afirmó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell. En conferencia, el funcionario federal advirtió que abrir de manera anticipada los negocios no esenciales provocaría un rebrote de contagios, además dijo que la segunda ola de transmisión podría presentarse concurrente con la temporada de influenza. Entre octubre y abril.

Se dio a conocer que hay 117 mil 103 casos confirmados acumulados, de los cuales 16 mil 629 están activos y hay 13 mil 699 defunciones y mil 175 sospechosas.