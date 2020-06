Horóscopos de Yamarash para este lunes 8 de junio

Hola te saluda Yamarash para recordarte que el universo y las constelaciones influyen en nuestro destino cuida lo que piensas, dices, haces y comes porque esa es la base de tu futuro.

●RITUAL EN LA FASE LUNAR

Ahora que hay luna menguante en Capricornio, armoniza tu casa prendiendo copal.

ARIES

(marzo21/abril20)

Estás conectado en la misma frecuencia que tu alma gemela. Una interrupción pone a prueba tu valentía para desafiar el porvenir. Bonitos recuerdo son el aliento de esperanza para conservar la calma. Las buenas relaciones son la estrategia para hacer realidad tus proyectos.

TAURO

(abril21/mayo21)

La ventaja de conservar el espíritu perseverante es que vas a lograrlo. No te pongas nervioso y muéstrate amigable para entablar una bonita relación. Tu aura radiante deslumbra tus emociones y alegrías. Los senderos de tu integridad se logran solo si sigues la conciencia. No muestres tus debilidades o se van agarrar de eso, se más reservado.

GÉMINIS

(mayo22/junio20)

Los sacrificios para modificar las malas costumbres tienen buen resultado. Cada momento te estas superando más solo si no dejas de hacer acciones concretas. Quita los malos pensamientos que solo te alteran. La estimulación de tus pensamientos lo hacen realidad. Debe de aceptar el presente para desafiar los inconvenientes.

.

CÁNCER

(Junio21/julio22)

Los ajustes son necesarios para entrar en otros tiempos. Te va ir mejor si te dispones de buena voluntad. Las apariencias engañan abre más tu criterio para indagar más. El efecto de jupiter despierta tu intuición para ponerte alerta.

LEO

(julio23/agosto22)

Inesperadamente un suceso te llena de mucha alegría. Solo siendo atento entenderás las señales para mantener tu equilibrio. Deja que tus talentos se impongan en las necesidades laborales. Cada paso te está llevando a generar esa química para despertar el amor. Tu radar te previene de involucrarte en un problema.

.

VIRGO

(agosto23/septiembre 22)

Una fuerza divina revela los caminos que más te conviene. Que tu alegría invada el entorno para atraer la buena vibra. Aplica las estrategias para acoplarse a la nueva normalidad. El flechazo de tu interés se cautiva por esa persona que tanto deseas.

LIBRA

(septiembre23/octubre22)

Incrementan las posibilidades de generar ingresos. Una órbita gira en el mismo eje para señalar y definir los caminos que te llevan a la felicidad. Toma seriedad en los riesgos para no contagiarte. Es el momento ideal de aplicar los métodos seductores para consolidar nuevas relaciones.

.

.

ESCORPIO

(octubre23/noviembre21)

Una controversia pone a prueba tu tolerancia. Desenmascara una mala intención. Invierte más tiempo en tu físico haciendo ejercicio para sentirte con mayor vitalidad. Los ascendentes te conectan con esa persona ideal para ti.

SAGITARIO

(noviembre22/diciembre21)

Multiplicas tu voluntad gracias a la influencia del sol para hacer posible lo que tanto has contemplado. No sigas involucrándose con relaciones tóxicas o terminaras muy desgastado. Todo dependerá como deseas interpretarlo. Te conectas con el universo para despertar tu espiritualidad.

CAPRICORNIO

(diciembre22/enero20)

Los motivos que contemplas tendrán ajustes. Que no te tome desapercibido los gastos haciendo bien las cuentas. La manera en que afrontas los pormenores define lo que esta por llegar. Entre más comunicación se entrelazan en el espacio para terminar juntos.

ACUARIO

(enero21/febrero19)

La manifestación del poder divino te concede un milagro. Los efectos ajenos cambian la dinámica para poder trabajar. Un rival intenta competir en tu profesión solo haciendo con excelencia podrás ganar. Entre más esfuerzo mayor será la recompensa.

PISCIS

(febrero20/marzo20)

Desahoga las penas para superarlo y dejarlo en el pasado. No te cargue de asuntos que no estén en tus manos y ocúpate de lo que puedes hacer. Logras despertar la conciencia para hacer buenas acciones. No te preocupes tanto lo vas a superar. Las condiciones se acomodan para estar con la persona ideal.