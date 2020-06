Como lo marca el calendario, la restricción es vigente desde las 5:00 horas y hasta las 22:00 horas

Este sábado 6 de junio de 2020 el programa Hoy No Circula se aplica con normalidad, pues de acuerdo con la cuenta oficial de Twitter Locatel el primer y tercer sábado no circulan impares y segundo y cuarto sábado no circulan los pares, con hologramas 1 y 2, en cuanto a los holograma 0 y 00 circulan sin problema los sábados.