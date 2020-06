Coronará refinería a la 4T: AMLO

Su construcción vendrá a oxigenar a todo el país; significa un cambio en la política petrolera y económica

Por: VÍCTOR ESQUIVEL / LEOBARDO PÉREZ MARÍN

La Cuarta Transformación se coronará en el primero de Junio del 2020 desde Tabasco, cuando el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, inaugure la Refinería en el Puerto de Dos Bocas que vendrá a oxigenar a todo el país y que significará un cambio en la política petrolera y económica.

A un año de haber dado el banderazo al arranque de este proyecto, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acudió de nueva cuenta a los terrenos de más de 600 hectáreas donde se construye la Refinería que generará más de 130 mil empleos para todo el Sureste, afirmando que la transformación va hacia delante y se está convirtiendo en un hábito y pronto se va a convertir en una realidad.

Señaló que esta obra va a significar un cambio radical en materia de política petrolera y económica, ya que se dejará de vender petróleo crudo en el mediano plazo y se procesará toda la materia prima del país, por ello los recursos para rehabilitar las seis refinerías existentes y terminar la nueva refinería están garantizados.

Destacó que se van ha procesar alrededor de 1 millón 600 mil barriles diarios, con las refinerías para producir 800 mil barriles diarios de gasolina, que es lo que ahora se están importando.

“Este plan lo queremos terminar en 2022, para entonces vamos a tener rehabilitadas las 6 refinerías con capacidad para procesar 1 millón 200 mil barriles diarios y para el 2022 va a estar terminada esta nueva refinería de Dos Bocas para procesar 340 mil barriles diarios”.

“Rocío Nahle es la encargada de este proyecto, además secretaria de Energía, es una mujer con convicciones honesta, incorruptible y de trabajo, ha hecho el compromiso de que el día primero de junio del 2022 vamos a inaugurar esta nueva refinería”, expresó.

DEL TRIUNFO

López Obrador, señaló que se eligió esa fecha por ese día se van a cumplir cuatro años de triunfo democrático de México y ese día vendrá a Paraíso, Tabasco a inaugurar esta nueva refinería.

“No vamos a dejar pasar esta oportunidad y en especial, no le vamos a fallar a nuestro pueblo, la transformación va, claro que va hacia delante y se está convirtiendo en un hábito, se va a convertir en una realidad, la transformación de México, la cuarta transformación de la vida pública de nuestro país”, expresó.

El jefe del Ejecutivo Federal, aseguró que a pesar de la pandemia, del mal tiempo, se pudo hacer esta supervisión a un año de haber iniciado los trabajos y los avances alcanzados son muchos, pues hace un año no existía esta plataforma de cientos de hectáreas, no estaba arreglado el sitio y ahora no sólo existe esta plataforma, las avenidas, las calles, sino que ya se están enterrando.

los pilotes para construir las plantas.

“Es notorio el avance que se lleva en un año, por eso estoy seguro que vamos a inaugurar la refinería el primero de junio del 2022, el 21 de marzo del 2022 inauguraremos el aeropuerto Felipe Ángeles de la Ciudad de México, repito primero de junio del 22 esta refinería y un año después vamos a estar inauguran los mil 500 kilómetros del Tren Maya, siempre pensando en el desarrollo de México”, reiteró.