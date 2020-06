¿Benito Alfaro o KiKKKe Mussolini?

MAESTRO, AMLO PIDIÓ A ALFARO QUE SI TIENE PRUEBAS, LAS MUESTRE

-Busca il Duce tapatío desviar la atención tras sus medidas fascistas: eso de inmolar a garrotazos al que no usa cubrebocas recuerda el eje Mussolini-Hitler-Franco. El gobernador acusó a “los sótanos del poder de la Ciudad de México” de los disturbios en Jalisco tras la muerte del albañil Giovanni López.

La desfachatez de Benito Alfaro, digo Enri- KKKe Mussolini (hasta físicamente parece su clon), no tiene medida: enciende el fuego y luego lo quiere apagar con gasolina. López-Gatell dijo que el acuerdo de confinamiento se malinterpretó con actos represivos en algunos estados.

El mejor ejemplo, pero de lo que no se debe hacer, es Jalisco. Obrador citó que “ya llevamos más construcción en Dos Bocas que en la refinería de Tula”, en alusión a las dudas de Felipe Calderón.

Felinfle tiene Dos Bocas: la propia y la de la botella, lo malo es que ninguna de las dos mantiene cerradas. La alcaldía de Xochimilco lanzó la campaña En boca cerrada no entra el virus. -Aquí escribimos el 8 de mayo la frase: En cubrebocas cerrado no entran virus, y está muy bien: el gracejo es de quien lo trabaja, lo lee y lo propaga. Gurú, ¿la frase del día? -Prevenir y guardar sana distancia para no hacer “la ola, la ola, la ola… uuuhhh”… de nuevos contagios.