Señalan a José y Karina Chairez como estafadores

Las personas José Chairez y su esposa Karina Chairez han sido señalados como estafadores por medio de redes sociales, al trabajar de manera fraudulenta por medio de esquemas ponzi.

Varios usuarios de Twitter los han acusado de por no haberles devuelto su dinero, tras invertir en algunas de las empresas de estos individuos.

“Se descubrió una nueva forma de estafa por WhatsApp y Telegram, José y Karina Chairez te unen a sus grupos y te enganchan con falsas promesas para sacarte dinero, no me sorprende, pues José Chairez es un ex convicto”, explicó elgabo91 en redes sociales.

Los esquemas ponzi son conocidos por ser una operación fraudulenta en donde los estafadores prometen enormes ganancias a cambio de una inversión que utilizan para su beneficio.

El modo de operación consiste en solicitar dinero a sus seguidores (en efectivo, transferencias bancarias e incluso criptomonedas), inscribirlos en una compañía y luego desaparecen a los pocos meses, llevándose todo el dinero a una nueva empresa. Este delito se ha cometido en varios países.

“No sé quiénes son peor, los #Chairezrateros o los que siguen defendiendo. Entiendan que somos miles los que denunciamos sus fraudes en varios países, abran los ojos. José y su esposa Karina Chairez son unas ratas”, apuntó el usuario de Twitter, grz_fernando.

Los usuarios señalaron que algunas de las empresas que la pareja habría utilizado para construir la red son CryptoWorld, Tessline y Idconplus.

“Pues hasta donde yo sé, José Chairez resultó ser un ex convicto, investiguen antes. Operan por redes sociales así que cuidado con José Chairez y su esposa”, mencionó ManuMorales86.