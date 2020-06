Se estrena como cantante urbana

Like

LA ESPOSA DE EDWIN LUNA PRESENTÓ SU NUEVO TEMA “VACILAR”, EL CUAL GRABÓ EN REPÚBLICA DOMINICANA

La esposa del líder de la Trakalosa de Monterrey, la guatemalteca Kimberly Flores se está estrenando como cantante del popular género reguetonero con el tema “Vacilar”. Se trata de una canción rítmica de corte urbano que grabó en República Dominicana. “El disco se grabó en República Dominicana, es un tema muy bailable, ya tenía desde hace mucho tiempo la inquietud de garbar en este ritmo porque me encanta bailar. Edwin y yo siempre estamos viendo todo juntos, estamos metidos en nuestros proyectos, vamos sacando todas nuestras ideas”, dijo la guatemalteca.

Ella le apuesta al mundo del reguetón. “Me encanta la música regional, respeto mucho a mi esposo, a lo que canta él, pero yo decidí interpretar este género porque me gusta mucho y en mi país se escucha bastante. Mi productor ha hecho a grandes artistas y desde que escuche este tema me encantó. Me gustaría en un futuro grabar algo con mi esposo, sería un placer para mi”, compartió.

Continuó. “Tengo una relación increíble, mi vida giró 360 grados después de conocer a Edwin, soy una mujer multifacética que disfruta todo lo que hace. Sigo preparando mi voz, estoy tomando clases de canto, le estoy echando muchas ganas para cautivar a mi público”, dijo la nueva estrella de este polémico género musical, que sin duda ha dejado gran éxito en muchos artistas del planeta.