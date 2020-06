Sale avante… En la prueba toxicológica

Like

LA ESTRELLA SALIÓ POSITIVO EN FUMAR MARIHUANA, SIN EMBARGO LO HIZO EN UN ESTADO DONDE ESTÁ PERMITIDO

Por: ANTONIO CONTRERAS

Nicolás Vallejo, Colate desmintió que tenga la intención de quitarle la custodia de su hijo a Paulina Rubio, y que todo lo que él hace es por el bienestar de su hijo. Sin embargo, luego de que pidió al juez de Miami que La chica dorada se hiciera una prueba toxicológica (tras su desastroso concierto virtual), resulta que ella efectivamente fumó la planta del cannabis, pero lo hizo en California, estado de E.U. donde esta práctica está legalmente permitida.

A Colate le salió el tiro por la culata, porque el juez le prohibió que tomara bebidas alcohólicas y ahora Paulina tendrá menos restricciones para estar con su pequeño, Nicolás. “En ningún caso estoy pidiendo la custodia, y como he explicado muchas veces, he sacrificado mucho de mi vida profesional, mi vida personal, y he sacrificado muchas cosas para que mi hijo tenga a su papá y a su mamá cerca”, dijo la expareja de la cantante internacional, Colate.