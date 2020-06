Celebra 30 años de carrera, pero sin tener trabajo

CONFESÓ QUE LO TIENEN VETADO EN VARIAS TELEVISORAS A RAÍZ DE UN PROBLEMA EN 2006

El actor peruano platicó en exclusiva para Grupo Cantón acerca de los 30 años de carrera que está cumpliendo, sin embargo confesó que un grupo de directivos de televisión lo tienen bloqueado. “Lo que pasa es que no le caigo bien a una persona que tiene mucho poder en México y en otros países, tiene un rango muy fuerte en una televisora y me ha puesto el pie, ese hombre tiene a un grupito de amigos que también son poderoso y por eso no me han dado trabajo en las televisoras, México, Estados Unidos y Sudamérica, me tiene vetado, por eso ahorita llevo más de dos años que no he trabajado”.

Externó la razón. “En el 2006 estaba trabajando en una producción y la pasé mal. Y es que nunca me llegaban a tiempo con la cena y eso, después de unos meses, me hicieron que les reclamara. Total que una noche no quise trabajar hasta que trajeran mi cena, se paró la producción y al otro día este tipo me reclamó y desde ahí me anda vetando…”.

No se arrepiente de nada. “Han sido treinta años de goce, de disfrute, de momentos duros, de momento fáciles, de todo ha pasado en estos años, pero no me arrepiento de nada. De estos 30 años de carrera, 10 los he trabajado en México. Siempre quise venir a México, en 1998 yo ya tenía 8 años de carrera, pero en México me dijeron, ‘acá tienes que empezar de cero’, y eso no me gustó”, dijo el actor.