Ataque anarquista en la ciudad

Ayer, tomaron como pretexto el asesinato cometido por policías municipales en Jalisco

Por: LIZBETH ÁLVAREZ

CIUDAD DE MÉXICO.– El día de ayer, un grupo de anarquistas, primero, vandalizaron la embajada de Estados Unidos, ubicada en Paseo de la Reforma, supuestamente en protesta por el crimen de Giovanni López, un albañil que fue asesinado mientras se encontraba bajo custodia policial en Ixtlahuacán, Jalisco.

Los manifestantes agredieron con piedras y bombas molotov el muro de contención metálico, instalado alrededor de dicha embajada. Los negocios aledaños, también fueron afectados, donde rompieron vidrios de algunas tiendas y sucursales bancarias.

Cabe destacar que los manifestantes, además de atacar con piedras, también llevaban martillos.

Posteriormente, los agresores se encaminaron a la representación del estado de Jalisco en la Ciudad de México, ubicada en la colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo, la cual fue “blindada” previo a las protestas, dos horas antes, cuando llegaron los encapuchados.

Vestidos de negro, lanzaron también palos, piedras, bombas molotov y todo lo que podían encontrar para enviarlo al interior, y con lo que agredieron a los policías que custodiaban el inmueble.

Así, los disturbios causaron cierres viales entre la Calle de Florencia y su continuación por Río Tíber, al igual que en Chapultepec y hasta Circuito Interior, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX).

Sobre la muerte de Giovanni, horas antes el presidente Andrés Manuel López Obrador, llamó a todo el pueblo a no utilizar la violencia: “llamo a los jóvenes, a los ofendidos, a que se actúe por la vía pacífica. No a la violencia. La violencia no es el camino”, dijo.

PÉSIMAS DECISIONES DEL GÓBER

Estos abusos policiales iniciaron el pasado el 19 de abril, cuando el gobernador Enrique Alfaro, publicó el acuerdo de tolerancia cero en el periódico oficial El Estado de Jalisco, en el cual anunció que el uso de cubrebocas era obligatorio en cualquier espacio público.

Señaló que las autoridades municipales serían responsables de verificar su cumplimiento y que el ciudadano que no acatara sería arrestado y multado, lo que los policías tomaron como agredir a todo aquel que no usara cubrebocas.