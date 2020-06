Si hay rebrotes en la CDMX, se tomarán medidas

Por: LIZBETH ÁLVAREZ MARTÍNEZ

La Jornada Nacional de la Sana Distancia (JNSD), concluyó el 30 de mayo, fue una medida destinada a la contención de la pandemia por coronavirus. Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), expresó que si es necesario se rectificará en algunas regiones para regresar al confinamiento. Las entidades que más le preocupan son Ciudad de México y Tabasco.

“Lo más importante es la vida de las personas, es lo que se pone en el centro, nosotros no vamos a poner en riesgo la vida de las personas; si se presentara una situación de rebrote en el Valle de México o en cualquier estado de inmediato se toman medidas, porque lo más importante es salvar vidas y estamos pendientes de todo lo que sucede”, puntualizó.

Aclaró, que ayer en la Ciudad de México se registraron 157 fallecidos y un día antes 271 muertos por coronavirus, sin embargo, rechazó que el país esté dentro de las naciones que más muertos acumulan por la emergencia sanitaria cómo Estados Unidos, Francia o Brasil.

De acuerdo con datos presentados por el mandatario López Obrador, Bélgica, España y el Reino Unido tienen más muertos por la pandemia del coronavirus y México se encuentra en el sitio 18 a nivel mundial. “Es importante saber lo que está sucediendo en el mundo porque se está trabajando, mucha gente está arriesgando su vida para salvar la vida de otros. No podemos caer en una actitud derrotista, fatalista, tenemos que salir adelante como vamos a salir, no quiere decir que no tengamos la pandemia, sí, y es terrible y causa pérdida de vidas humanas y dolor, pero vamos a seguir domando la pandemia”, afirmó el mandatario.

El jefe del Ejecutivo federal puntualizó que el país se mantiene con una tasa baja de letalidad por la pandemia en gran medida por el acatamiento de las medidas sanitarias para evitar la propagación de la enfermedad. “Si tenemos estos resultados quiero subrayar que se trata del buen comportamiento de la gente, de los mexicanos que se han quedado en casa”.

“Desde luego no se trata de relajar la disciplina, se trata de seguirnos cuidando, de seguir manteniendo la sana distancia, de no salir de la casa si no es para lo fundamental, para lo indispensable; pero también que no haya psicosis, que no haya miedo, que no haya temor, que al mismo tiempo también no hagamos caso al amarillismo”, dijo AMLO.