Sanciones a quien deposité residuos peligrosos biológico infecciosos por Covid-19, en vía pública o terrenos baldíos

Héctor García

La creciente ola de infección que ha afectado a miles de personas a causa del Covid-19, en la Zona Metropolitana del Valle de México, va de la mano con el incremento del número de desechos sanitarios utilizados para el tratamiento de este padecimiento, los cuales se han encontrado en terrenos baldíos o en la vía pública causando una posible infección masiva.

Datos de organizaciones no Gubernamentales y partidos políticos (PT), revelaron que tienen documentados hallazgos de grandes cantidades de residuos sanitarios, como guantes, cobrebocas y gasas y otros utensilios utilizados para tratar el Coronavirus sobre la vía pública, reservas ecológicas o espacios abandonados.

Todo eso, indicaron, representa alarma ante un posible contagio masivo.

Manifestaron su preocupación de que no se tenga control ni tratamiento del material infeccioso, ya que es una señal de que las empresas encargadas del almacenamiento, recolección, transporte y destino final, no están cumpliendo con su trabajo, de depositar los desechos sanitarios en áreas de seguridad para no propagar el virus.

Recordaron que algunos objetos o materiales que hayan sido impregnados con el virus pueden quedar expuestos por su mal manejo y pondrían en riesgo de contagio al personal de limpia y a la sociedad en general