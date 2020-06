López-Gatell estima 35 mil muertes por coronavirus

Por: JUAN R. HERNÁNDEZ

El país se está preparando para un largo proceso por la Covid- 19, pero será controlado. “Estamos a la mitad de la epidemia, particularmente en la zona centro del país; el avance del virus no ha sido homogéneo, por lo que en algunas ciudades como Guadalajara y Monterrey probablemente se extenderá hasta la segunda o tercera semana de octubre, señaló el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

Al reunirse con integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, explico que esas ciudades tendrán su curva epidémica más alta cuando la del Valle de México descienda, y esa situación dependerá del número de habitantes y de las medidas que se tomen.

Legisladores del PRI, PAN, PRD, PES y PVEM cuestionaron a López-Gatell sobre el subregistro de casos y defunciones, los contagios y muertes del personal médico; también, sobre el uso de cubrebocas, la aplicación de pruebas rápidas y el regreso a la nueva normalidad sin haber domado a la pandemia.

Por su parte, la bancada de Morena y el PT respaldaron la labor del subsecretario y reconocieron la estrategia que ha aplicado la Cuarta Transformación para combatir la emergencia sanitaria.

En tanto, miembros de diversas comisiones externaron sus dudas sobre la responsabilidad y coordinación entre los órdenes de gobierno, y los retos que representa la nueva normalidad y la señalización del semáforo.

Al referirse a la cifra de defunciones, López-Gatell indicó que el manejo de información en algunos medios de comunicación busca confundir a los mexicanos.

La cifra que se informó el día de ayer, en la que se hablaba de más de mil muertos en menos de 24 horas, incluía decesos que no habían sido incluidos porque no se habían registrado o confirmado. Esa cantidad no corresponde a un solo día, remarcó. “Es equivocado interpretarlas como un incremento rápido de mortalidad”.