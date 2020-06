La guerra por la presidencia

Hace unos años vivíamos los momentos más tensos de la campaña política en Estados Unidos donde se presumía era casi un hecho que Hillary Clinton llegaría al poder y Trump quedaría como un líder carismático al cual nadie tomaría en cuenta pero la historia fue completamente distinta una vez que Trump ganó las elecciones de ese país.

La manera tan asquerosa en la que llegó a la presidencia me deja en claro que los Republicanos hicieron hasta lo imposible por imponer sus reglas pasando por encima de quien sea para obtener la Casa Blanca.

Los debates presidenciales se han convertido en chismes de lavadero que exponen la vida privada de muchos de ellos al grado de ridiculizarlos frente a millones de televidentes que esperan tomar su decisión gracias a un “debate” que parece guionado para ofertar un show lleno de misoginia, mentiras, chismes, rumores y conspiraciones.

Ayer por la noche me llegó el “pack” de Donald Trump que por cierto me hizo pensar de manera inmediata que los demócratas comenzarán su ataque para destruir la reputación del mandatario y si bien ha sido un presidente con políticas radicales no quiero imaginar lo que tienen preparado para darle en la madre.

Las manifestaciones en Estados Unidos son un ejemplo claro que la manera tan sencilla en la que se pueden manipular a las masas con un fin en específico.

Es peculiar analizar la manera en la que se dan estas manifestaciones que tienen un motivo claro en contra del racismo y la injusticia. Lo que me parece interesante es la manera tan cínica en la que todas las mañanas aparecen barricadas protegiendo ladrillos todas las mañanas justo en el paso de los manifestantes.

¿Quién pone en ese lugar semejante cantidad de ladrillos?

Las manifestaciones tienen un control masivo donde muchas personas salen con la ilusión de poder cambiar algo en un país donde la apología a la violencia es constante y alguien sigue alimentando ese odio proporcionándole armas a los jóvenes que pueden utilizar contra los policías de su estado.

Es válido preguntarnos ¿Quién está detrás de las manifestaciones? ¿Acaso los demócratas tratan de imponerse de manera desesperada para revivir del olvido en las siguientes elecciones?

Me queda claro que estamos a punto de ver diversas noticias virales desde Estados Unidos y el caso de George Floyd al igual que las manifestaciones o el “pack” de Donald Trump apenas es el comienzo de esta guerra sucia.