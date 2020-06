Like

CONVOCÓ A UNA MARCHA PARA PEDIR POR EL HOMBRE QUE FUE, SUPUESTAMENTE, AGREDIDO POR AUTORIDADES

El caso de Giovanni López, que presuntamente murió a manos de policías de Ixtlahuacán de los Membrillos, en Guadalajara, ha ocasionado indignación en todo el país, ante esto, el cineasta Guillermo del Toro alzó la voz para exigir justicia.

A través de su cuenta de Twitter, el director se mostró indignado y calificó como “locura” que ocurran este tipo de asesinatos. “A más de un mes, no hay respuestas, no hay arrestos. No es abuso de autoridad. Es asesinato. El sinsentido- la locura absoluta- es que ocurra un asesinato a nombre de un asunto de salud publica”, posteó el artista. En su mensaje compartió la imagen de la convocatoria para una marcha llevada el día de ayer, en la que demandaron justicia para Giovanni López.