Fue víctima de una cantante delincuente

LA COLOMBIANA PASÓ UN INFIERNO CON UNA INQUILINA QUE LE ROBÓ SÁBANAS, COLCHAS Y ADEMÁS ENCUBRÍA RATEROS

Por: ANTONIO CONTRERAS

Diana Golden vivió una pesadilla al descubrir que su inquilina, la venezolana Neiffer, a quien le brindó su confianza, resultó ser santera y ratera. En exclusiva para Grupo Cantón la actriz reveló los detalles. “Una cantante de nombre Neiffer Peña estuvo en mi casa como inquilina hace más de un año. Resulta que hace tiempo sufrió un infarto, la lleve al hospital, le salvé la vida y cuando salió la dejé estar otros tres meses en mi casa. Obvio, no me pagó ni nada este tiempo”.

Continuó. “Como en mayo le dije, ‘Necesitamos renovar el contrato’ y me dijo, ‘Yo a ti no te firmo na’, entonces le pedí el departamento. Por fin la pude sacar, pero me dejó el departamento lleno de cosas raras, además me robó… La tuve que correr porque no se quería ir, le advertí que la iba a denunciar por robo y por encubrimiento de ladrones, solo así se fue”.