En crisis tras el largo encierro

LA ACTRIZ ROMPIÓ EN LLANTO AL SABER QUE MILES DE PERSONAS ESTÁN MURIENDO POR EL CORONAVIRUS

La ingobernable Kate del Castillo rompió en llanto tras reflexionar sobre lo que ocurre en el mundo con la pandemia por coronavirus, así como por el racismo que provocó el asesinato del afroamericano George Floyd. La polémica actriz, no se quedó callada y le mostró a sus fans cómo se siente tras el revoloteo social y de salud que se vive en el mundo. Frente a la cámara de su celular y recostada en la cama de su cuarto, Kate del Castillo se mostró consternada al borde del llanto.

“Hay días buenos y días malos, hoy para mí no es un día bueno. Amanecí un poquito triste con la noticia de que ya llevamos cien mil muertes aquí en Estados Unidos por el Covid- 19, y está muy nublado el día…”, reveló entre otras cosas la actriz internacional.

Continuó diciendo del racismo que se vive en Estados Unidos. “Ya no voy a llorar, simplemente no puedo creer que todos hayamos visto cómo se asesinaba a una persona. Un policía que se supone nos tiene que ayudar y proteger y mantenernos a salvo. En público y lo vimos todo mundo, no me cabe en la cabeza”, dijo.

Además de las palabras que dijo Kate a sus fans, una fuerte polémica se desató el día de ayer en las redes sociales, pues a la artista la suplantaron, exhibiendo un video en el que presuntamente se queja del sistema del gobierno y del Covid-19.

“A ver señores, ¿cuánto tiempo más?, ya alargaron este ped… se supone que reanudábamos las labores este 1 de junio y nada, ahora resulta que el estúpido pico de la enfermedad va hasta agosto, ¿cuánto tiempo más? Los que estamos en contra de este mitote estamos diciendo la verdad”, dice parte esencial del polémico video.