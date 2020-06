En CDMX no se tolera el abuso policial

ANUNCIÓ QUE SE MANTENDRÁ EL INCREMENTO DEL 9% ANUAL EN EL SALARIO DE MUJERES Y HOMBRES POLICÍAS DE LA SSC

CIUDAD DE MÉXICO.– La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, comentó que los elementos policíacos deben trabajar con estricto apego, respeto y compromiso a los derechos humanos, por lo que no se tolera el abuso policial, comportamiento racista, clasista o cualquier forma de discriminación en la CDMX. En caso de que esto llegue a ocurrir, se aplicarán sanciones administrativas o penales.

Lo anterior, al señalar que se mantendrá el incremento del 9 por ciento anual en el salario de mujeres y hombres policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) correspondiente a este año, durante la emergencia sanitaria y económica derivada del Covid-19 que se vive en la Ciudad de México y a nivel mundial.

Sheinbaum destacó que la remuneración salarial contribuye a generar una mejor policía y resaltó el trabajo que han realizado las mujeres y hombres adscritos a la SSC desde el inicio de la emergencia sanitaria para garantizar una mayor seguridad en la capital del país. Informó que se analiza la posibilidad de que los policías puedan brindar una orientación a la ciudadanía para que utilice el cubrebocas, lo que también contribuye a generar un mayor acercamiento con la población.

“Nosotros no seguimos el camino de multar a la gente por no usar cubrebocas en la calle, nuestra orientación es la concientización, la educación, la información y siempre vamos a estar con eso. No estamos ni con los toques de queda, ni con los estados de sitio, ni con el abuso policial ni con esta multa a la ciudadanía, y realmente, hasta ahora, ha sido muy importante la participación de los habitantes de la ciudad, y estoy convencida de que va a seguir siendo así”, apuntó.