Se transforma para el miedo

EL ACTOR SE AUTO RAPÓ PARA QUEDAR COMO EL PERSONAJE QUE LE EXIGE ESTE CORTOMETRAJE

Julián Gil está imparable, pues aparte de que esta teniendo mucho éxito con su programa en línea Ok!, Me quedo en casa, el cual está grabando desde la comodidad de su hogar en Miami, ahora, al actor le ha dado por grabar en su residencia el cortometraje El miedo. Y para ello, Julián no dudó en cambiar drásticamente de apariencia, pues él mismo se rapó con una máquina para cortar el pelo.

“Hace unos días empecé a grabar El miedo, un cortometraje que cuenta la historia de una familia durante la pandemia. Les comparto la escena donde me corté el pelo después de dejarlo crecer por varios meses. Cuando toca, toca”, dijo el famoso actor, quien está muy activo en esta cuarentena por Covid-19.