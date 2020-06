Nike cambia su eslogan para apoyar el movimiento por George Floyd

George Floyd fue asesinado por policías el pasado 25 de mayo en Minnesota, EE.UU. La causa de la muerte fue una asfixia mecánica, producto de una forzada detención en su contra. Miles de personas se han unido en torno al racismo que ha existido durante mucho tiempo y que, ahora, parece ser ya intolerable.

Nike, en apoyo con las manifestaciones que han surgido a raíz de esto, ha cambiado su eslogan de una forma contundente “Por una vez, no lo hagas”.

“Por una vez no lo hagas. No pretendas que no hay un problema en América. No le des la espalda al racismo. No aceptes que nos quiten vidas inocentes. No des más excusas. No pienses que esto no te afecta. No te sientes y te quedes en silencio. No pienses que no puedes ser parte del cambio. Seamos todos una parte del cambio.”

Las intensas protestas en las calles provocaron, incluso, que Donald Trump fuera llevado al búnker de la Casa Blanca por miembros del Servicio Secreto, de acuerdo a reportes de la prensa estadunidense. Aunque, por su parte, el presidente afirmó que se trataban de ‘Fake News’ y que solo había bajado para una inspección.

En tanto, se dio la orden de desplegar la Guardia Nacional (fuerza militar utilizada para emergencias en Estados Unidos) y de decretar toque de queda en más de 40 ciudades.

