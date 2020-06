Emma Watson responde a las críticas por su publicación a favor del movimiento de George Floyd

La actriz británica Emma Watson publicó el día de ayer una imagen en su Instagram en apoyo al movimiento “Black Live Matter” que se llenó de críticas por su modo “poco empático” de seguir la situación actual.

La participación consistía en compartir en redes sociales solamente una imagen completamente negra y no publicar nada más durante el resto del día. La foto en negro podía ir acompañada por el nombre del movimiento.

Así lo hizo Watson, optando por adaptar la imagen a todas las demás en su perfil con un marco blanco alrededor de la misma. Esto enfureció a parte de sus fans, debido a su falsa implicación a las manifestaciones, advirtiendo su falso interes movido por solo “la moda de lo actual”.

Watson ha querido responder con un mensaje en positivo.

“Hay tanto racismo, tanto en nuestro pasado como en nuestro presente, del que no hablamos y que sigue impune. El supremacismo blanco es uno de los sistemas de jerarquía, de dominación, de explotación y de opresión que sigue enquistado en nuestra sociedad. Como persona blanca, me he beneficiado de ello”, añade, dejando claro que, como sociedad es necesario “trabajo más duro todavía para lidiar con el racismo estructural e institucional“.

La intérprete nacida en París siempre ha mostrado su compromiso con varias causas sociales. Desde 2014, Watson es embajadora de Buena Voluntad de la ONU, defendiendo los derechos de las mujeres y las niñas en todo el mundo.

