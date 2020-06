Días patrios

VALOR CIVIL

EDUARDO LÓPEZ BETANCOURT

elb@unam.mx

CON ALEGRÍA NOS ENTERAMOS QUE EL PRÓXIMO AÑO SE IBAN A…

…eliminar los antipatrióticos “puentes”. Al igual que los norteamericanos, nuestros gobernantes que se formaron al norte del Rio Bravo, tomaron por costumbre que los días señalados para conmemorar fechas históricas se eliminaran y se les ubicara como día de descanso los lunes, para que de esa forma se diera paso a la “holgazanería” y en la práctica se dejara de recordar fechas memorables.

Tal practica la entendemos entre los “gringos”, quienes carecen de historia y para nada tienen cariño al suelo estadounidense; son emigrantes de Europa, Asia y no se diga de América Latina; nada tienen que festejar y sólo inventan fechas para disfrutar del descanso; y es cotidiano, que ignoren a que se debe o porque motivo es un día inhábil, que es exactamente los lunes, para tener por supuesto un fin de semana largo y gozar el asueto.

Copiando este modo en México, nuestros gobernantes formados en Universidades americanas, decidieron ya no festejar el día que le corresponde a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es el 5 de febrero; tampoco el natalicio del Benemérito de las Américas, Benito Juárez, y hasta de un plumazo desconocen el día que se inició la revolución mexicana (20 de noviembre).

La intensión es no darle valor a nuestros días heroicos y al final de cuentas, el que los niños y jóvenes se fueran separando de sus sentimientos patrios. Lamentablemente se acaba de dar la noticia de que para el año 2021 se seguirán dando los “puentes” y no se dará pauta para festejar nuestros eventos, que nos crean profundo sentimiento de mexicanidad. Se asegura que es una petición de los “turisteros”. Deseamos que para el año 2022 se recupere el festejar los hechos heroicos el día que sucedieron y no como equivocadamente se hace, el lunes inmediato.