De manteles largos

EL ORIGINARIO DE MEXICALI HA PREPARADO UN MATERIAL CON 12 TEMAS DE LO MÁS VARIADITO

Luego de colocarse en el tercer lugar del Top Ten del chart regional mexicano de Billboard con su tema “Si quieres”, el cual lleva millones de visitas, el originario de Mexicali regresa con un nuevo disco, se trata de su material campirano con mariachi, Después de hoy. En exclusiva para Grupo Cantón, el joven dio los detalles.

“Estoy bien contento porque es un disco que grabé con mucho cariño para toda mi gente y ver que tenga tan bonitos comentarios, tanto en las canciones como en los videos. Tratamos consentir a la gente, es por eso que en este disco incluimos 12 canciones, algunas son de mi autoría y de otros amigos compositores. Siento que es un álbum completo, con temas de amor, desamor y hasta para bailar”, dijo.

Neto le puso guitarras campiranas al álbum. “Algo de lo que más me gustó es que el álbum trae mariachi y eso me gusta mucho. Después de hoy viene con un tema que habla de un desamor que me pasó y por eso lo titulé así…”.