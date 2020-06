Chilangos retan: Comer o morir

Miles de trabajadores ya no resisten económicamente la cuarentena, retoman su vida sin considerar las recomendaciones sanitarias

Por: FERMÍN SÁNCHEZ/ JUAN HERNÁNDEZ

CIUDAD DE MÉXICO.– Ante la finalización de la Sana distancia y el comienzo de la nueva normalidad en algunos sectores, cientos de personas han vuelto a salir a las calles para retomar sus labores, ya que tampoco económicamente pueden seguir resistiendo la cuarentena en sus casas por la pandemia de Coronavirus.

Comerciantes y pequeños empresarios, fueron obligados a cerrar por las medidas impuestas por el Gobierno, otras, por las bajas ventas y el miedo a contagiarse, pero en entrevista con Grupo Cantón, María Molina, una vendedora de productos de belleza y ropa en un tianguis, señaló que es imposible sostenerse ya en su casa económicamente.

“Ya pedí dinero con amigos y familia, tengo miedo de salir obviamente, pero no hay otra forma de aguantar y mantenerme, ya estoy tan endeudada que es el momento que si no salgo a trabajar no como”, afirmó.

En varias empresas, se han registrado contagios y hasta muertos por Covid-19, en otras existe temor, hace unos días en Locatel vivían con gran angustia, denunció un empleado (por seguridad omitiremos su nombre), ya que ante la falta de protocolos de prevención, en el turno nocturno, existía una sospechosa de Covid- 19 que había tenido contacto con al menos 20 empleados en un espacio muy reducido, aunque dio negativo a la prueba, los jefes siguen sin tomar medidas.

Así como esta empresa, varias han mostrado no estar preparadas para la “nueva normalidad”, pero ante el alarmante aumento de desempleo, la gente prefiere salir y retar al Coronavirus, que quedarse sin sustento para poder por lo menos comer.

Los capitalinos han hecho caso omiso a las recomendaciones de salud, ya que en un recorrido por la CDMX, pudimos ver que las han ignorado en las calles y los diversos medios de transporte. Erika Sánchez, Terapeuta Respiratoria del Hospital Dr. Manuel Gea González, afirmó que la llegada de pacientes sigue sin bajar, pero que ahora más que nunca, los tres meses de cuarentena que llevamos podrían ser tirados a la basura por la gente que ha retomado su vida normal.