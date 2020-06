Scorpio 2.0, el heredero

EL ESTETA CAPITALINO AGRADECE LAS ENSEÑANZAS DEL BELLO GRECO, PUES ÉSTE LO FORMÓ ARRIBA DE LOS CUADRILÁTEROS

Por: ERNESTO PÉREZ

Ciudad de México.- Una de las herencias más importantes en la lucha libre es portar el nombre de tus antecesores. Tenerlo, es iniciar una carrera con la encomienda de continuar un legado y mantener el nombre de la familia en lo más alto.

La vida de Scorpio 2.0 ha estado rodeada del pancracio en todo momento, y la decisión de formar parte de este deporte nace por historias que en su infancia lo acompañaron, siempre inmersas en las hazañas de su abuelo, Scorpio, y su tío, Scorpio Jr, a quienes valora y honra en estos días subiéndose al ring.

“Soy la tercera generación de una dinastía, que es la dinastía Scorpio. Es una gran responsabilidad portar este nombre, defenderlo. Mucha gente piensa que es fácil por ser una dinastía, pero hay que demostrarlo día con día. Desde niño siempre estuve practicando todos los deportes, yo ya lo traía en las venas, de niño practiqué mucho el karate, hice futbol, basquetbol, entre otros; incluso, gané algunos trofeos. Uno de mis más grandes recuerdos es cuando fui a una Arena por primera vez y, a partir de ese momento, siempre me la viví ahí”, detalla.

Sin embargo, el estilo y técnica que tiene sobre los encordados es culpa de otro personaje histórico, un maestro que lo dejó marcado y que hoy es al que agradece cada enseñanza.

“Maestros tuve varios, entre ellos el profesor Bello Greco. Era una persona que te decía las cosas como son. Me dejó cosas muy marcadas y propias hoy de mi estilo, me simboliza mucho como profesional. Era un profesor muy estricto y fuerte, te decía las cosas directo, alguna vez me habló con dureza: ‘Váyanse a jugar con muñecas’. Él vivió y amó la lucha a más no poder, por eso le gustaba que las cosas estuvieran bien hechas”.

El camino no ha sido fácil pese a portar un nombre histórico, de hecho, el sector independiente es hoy una rama que tiene a este gladiador en el ojo de la afición, un estilo de lucha que lo ilusiona y que espera sea la catapulta para seguir haciendo lo que más le apasiona: luchar.

“El ramo independiente ahorita está muy fuerte. Anteriormente sólo se veían a las otras dos empresas (AAA Worldwide y CMLL). Ya existía la curva de los independientes, pero se apagó. Ahorita es una flama muy buena, porque se están haciendo las cosas bien. La mayoría de los Junior están en el sector independiente, los hijos de las grandes leyendas. El sector independiente está más fuerte que nunca”.

TESORO ENMASCARADO

Uno de los recuerdos más valiosos que conserva es una tapa del Bicara, misma que consiguió rubricarla, tras una función en la que estuvo presente su ídolo.

“Tengo una máscara guardada de Dos Caras. Me acerqué a pedirle que me la firmara, y tuve la fortuna de que lo hiciera. Ese es un recuerdo que no olvido. Es una máscara que hasta la fecha tengo resguardada, nadie la toca. Es uno de mis pasajes que me marcó, después fue sólo el pensar en estar arriba de un cuadrilátero”.