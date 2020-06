Glee: actriz denuncia a Lea Michele de agresiones y racismo

Ciudad de México.- en medio de la conmoción mundial por el asesinato de George Floyd y el racismo, Samantha Ware denunció que Lea Michele, conocida por su papel en Glee como Rachel Berry, convirtió su participación en el programa en un infierno.

Lea Michele utilizó sus redes sociales para mandar mandará un mensaje condenando el asesinato de George Floyd y el racismo en Estados Unidos.

Ante esto, Samantha Ware, la actriz afroamericana quien interpretó a Jane en la sexta temporada de Glee, criticó a la también cantante respondiendo su tuit diciendo:

LMAO REMEMBER WHEN YOU MADE MY FIRST TELEVISON GIG A LIVING HELL?!?! CAUSE ILL NEVER FORGET. I BELIEVE YOU TOLD EVERYONE THAT IF TOU HAD THE OPPORTUNITY YOU WOULD “SHIT IN MY WIG!” AMONGST OTHER TRAUMATIC MICROAGRESSIONS THAT MADE ME QUESTION A CAREER IN HOLLYWOOD… https://t.co/RkcaMBmtDA

— SAMEYAAAAAA (@Sammie_Ware) June 2, 2020