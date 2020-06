Fórmula 1: ya hay nuevo calendario para al F1

Ciudad de México.- la Fórmula 1 (F1) reveló que ya tiene el nuevo calendario de primeras ocho carreras aprobadas por la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) y que comienzan el fin de semana del 3 al 5 de julio en Austria, donde también se correrá la segunda fecha.

La tercera carrera será el el 19 de julio en Budapest, luego habrá dos carreras en Silverstone (2 y el 9 de agosto), para después visitar Barcelona (16 de agosto).

BREAKING: The opening 8 races of a revised 2020 calendar are now confirmed

All 8 are currently set to be closed events, operating under the strongest safety procedures

Further races will be announced in the coming weeks pic.twitter.com/vQioKOAkQo

— Formula 1 (@F1) June 2, 2020