Floyd a la chilanga

Coincido plenamente con mi colega Fabián Pasos de que la brutalidad policíaca es una aberrante violación a los derechos humanos, pero me apena decir que no es exclusiva de los gandallas tiras gringos que mataron a George Floyd, porque acá en nuestro terruño no cantamos mal las rancheras y portar un uniforme o una placa es para muchos gendarmes sinónimo de poder que los lleva a cometer abusos de autoridad, lesiones y hasta crímenes.

Ahí están los polis de Ecatepunk que le dieron una madriza a un padre que defendió a su hija menor de edad maltratada por los uniformados y se les petateó en el juzgado de Las Américas, pero nadie la hizo de pex. Recientemente los cuicos de ese mismo municipio balearon a una familia que venía de una fiesta y dieron muerte a un hombre, pero tampoco nadie hizo nada.

Y qué decimos de la brutalidad con que actúan muchos azules de Chilangolandia, que llegan siempre aventando montaña y repartiendo catorrazos a niños, mujeres y quien se les pongan enfrente; nosotros los reporteros hemos vivido en carne propia su brutalidad y mucha gente inocente es tratada como delincuente. Simplemente les falta educación y formación.