BlackOutTuesday: pantallas se visten contra el racismo en memoria de George Floyd

Ciudad de México.- a través del hashtag #BlackOutTuesday miles de usuarios manifestaron su rechazo ante los abusos y discriminación que sufren las personas de color por medio de redes sociales.

Esta manifestación digital se suma a las protestas en diversas ciudades en Estados Unidos luego del asesinato de George Flyod a manos de un policía, quien lo redujo por más de ocho minutos y terminó por asfixiarlo.

Durante todo el día, en plataformas como Instagram, Facebook y Twitter, podrás ver publicaciones que aparecen en negro y en silencia a manera de luto.

Artistas como Mick Jagger, Taylor Swift, Rihanna, Britney Spears, Ariana Grande, Quinzy Jones, Beyoncé, Emma Watson, entre otros, se sumaron a la causa.

La industria musical señaló que durante todo el día no se realizarán estrenos, no se transmitirá música en sus canales o plataformas.

It’s hard to know what to say because I’ve been dealing with racism my entire life. That said, it’s rearing its ugly head right now & by God it’s time to deal with it once & for all. My team & I stand for justice. Convos will be had & action will be taken. #THESHOWMUSTBEPAUSED pic.twitter.com/0pehqgGN6o

— Quincy Jones (@QuincyDJones) May 31, 2020