Se acabaron los privilegios con la llegada de AMLO a la presidencia

Héctor García

Un reducido grupo de empresarios, políticos, líderes sindicales y de opinión que anteriormente gozaban de privilegios que laceraban a nuestra sociedad, se resisten a perderlos reaccionando ferozmente queriendo desestabilizar al país, amenazando con derrocar al presidente de la república.

De acuerdo con Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Senadores, con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la república, se acabaron los privilegios y quienes los ostentaban ahora se sienten ofendidos porque al ya no gozar de ellos, representa un duro golpe a sus intereses.

Para ese grupo de interés, manifestaron los senadores morenisatas, el poder económico no descansa, poco les importan las circunstancias de emergencia que se derivan de la pandemia provocada por el coronavirus, prefieren ver el país hecho cenizas que perder sus privilegios. Se sienten ofendidos por tener que pagar impuestos, les molesta que haya una libertad sindical que ya no se acomode a las políticas de explotación laboral, les duele que la justicia mexicana se quite la venda de los ojos y congele sus recursos mal habidos y están dispuestos a todo por ponerle un fin.

El poder mediático se siente desahuciado por haber perdido a la gallina de los huevos de oro, les irrita que el pueblo busque otras fuentes de información y que cada vez sea menos influenciable, apuntó el Grupo Parlamentario de Morena en el Senado.