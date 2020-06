Le piden ayuda a Sergio Mayer

TRAS LA CONTINGENCIA, TRAMOYISTAS, CAMARÓGRAFOS, ARTISTAS Y DEMÁS SE HAN QUEDADO CASI EN LA MISERIA

La Comunidad de Trabajadores y Prestadores de Servicios en Eventos Sociales, Culturales y Entretenimiento de la Nación (Movimiento ESCENA), de la mano de la Unión de Trabajadores del Espectáculo (UTE), la Unión Mexicana de Artistas Populares, Artistas a Cielo Abierto de Coyoacán, después de un mes de las primeras movilizaciones, este primero de junio salieron para solicitarle al presidente de la comisión de cultura, el diputado Sergio Mayer, un pliego petitorio, en el que solicitan, en calidad de emergente, ayuda económica. En exclusiva para Grupo Cantón, Ely González, presidenta de UTE, dio los detalles de este encuentro con el diputado Mayer.

“Estamos muy agradecidos por la atención del diputado Sergio Mayer, él nos recibió en la explanada del Monumento a la Revolución y se comprometió a entregar nuestro punto de acuerdo a la cámara de diputados. Queremos que lo lean y lo aprueben. Básicamente lo que se le pide es el aumento del 33 por ciento al rubro de la cultura, por lo menos para el 2020, 2021 y 2022. Pedimos un apoyo nacional, plurianual y urgente, dadas las circunstancias deficientes de trabajo”.

Continuó. “Fuimos los primeros en parar por la contingencia, algunos no han trabajado desde octubre del año pasado. La mayoría lleva media año sin trabajar, no tenemos dinero y ya tenemos situaciones de hambre, ya nos han reportado suicidios, infartos por no comer, derrames cerebrales, compañeros por estrés, las circunstancias son terribles. Nosotros no somos los artistas, somos los trabajadores que estamos detrás, no tenemos seguro social, ninguna prestación, vivimos al día”.

Piden que se les ayude con lo que se pueda. “Básicamente lo que pedimos los más de 7 mil censados, pero en todo el país los trabajadores de la cultura somos más de un millón y medio de personas, queremos que el gobierno nos ayude, que nos den urgentemente una ayuda ya sea económica, que nos den una tarjeta o en especie, como sea, pero urge”, solicitó la presidenta al diputado para ser voz en la cámara.