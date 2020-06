‘El coronavirus no es sólo una gripa, te deja secuelas’

“Confiaba que una vez pasados los 14 días mejoraría del dolor de cabeza, fiebre y dificultades para respirar, tiene infiltración pulmonar y los mareos son recurrentes”.

Por: FRANCISCO OLÁN

.- Felicia Pérez es una joven de 31 años, que le dio coronavirus cuando menos lo esperaba.

Pensó que una vez pasado los 14 días mejoraría del dolor de cabeza, fiebre, mareos, y dificultades para respirar, sin embargo, tiene infiltración pulmonar y los mareos son recurrentes.

Siempre trató de cuidarse, pero por más que lo hizo, se contagió. Piensa que fue en un viaje a la Ciudad de México o en su trabajo de una cadena comercial, en donde recibía correspondencia de diferentes estados.

—¿Cómo te contagiaste?

Creo que en el trabajo o en un viaje a la Ciudad de México. En mi trabajo convivo a diario con proveedores y recibo muchos documentos que vienen de otros estados. Los proveedores a su vez van de sucursales en sucursales. Cabe la posibilidad que sea en un viaje que hice a CDMX, pero eso fue a finales de enero y yo enfermé el 15 marzo. La verdad es que no estoy tan segura. Nunca se sabe con exactitud donde pudo ser, pero lo cierto es que me enfermé y tengo que aguantar el calvario, porque muchos piensan que ya pasando los 14 días o 20 ya estás al cien, pero no, a veces se te complica y tienen que estar monitoreándote por si necesitas ser trasladado al hospital.

—¿Qué síntomas tuviste?

Fiebre, dolor de cabeza, de garganta y malestar general, de ahí en mi caso, se me hinchaba la cara, las manos y pies. Me mareaba, tosía sin parar, no podía caminar porque todo me daba vueltas. Casi siempre estuve cansada y durmiendo en la hamaca (casi sentada). No me daba hambre, en fin, hubo días que amanecía bien y en la tarde empeoraba. Tengo infiltrados los pulmones. El Covid sí te deja secuelas. No es solo una gripa, por así decirlo. Se agarra del padecimiento que tengas y lo potencia. Llevar una vida saludable me ayudó a que no pasara a más, pero ahora no puedo manejar ni bicicleta porque siento morir, pero saldré de esta.

—¿Dónde te hospitalizaron?

Gracias a Dios no me hospitalizaron, pero sí tardé cómo dos horas en una entrevista. Primero fui al Seguro Social, donde me dijeron que sólo era una gripa. Luego fui al ISSET porque mi salud había empeorado. Me preguntaron sobre los viajes que hice, qué lugares visité, con cuánta gente conviví, etc., y ya les expliqué. Luego sobre mi trabajo, lo mismo: cuántas personas convivían conmigo, me pidieron datos de RFC, CURP, NSS, dirección, numero de familiares, también si vivía sola o si alguien de mi familia había enfermado.

Si fumaba o había sufrido fracturas, diabetes, etc., pero hasta ese punto no sabía que había tenido un problema pulmonar de nacimiento y que había estado un año en tratamiento. Luego me comentó mi mamá, pero ya para eso estaba en cuarentena. Sólo me dieron paracetamol y ambroxol, y lo típico: no toques a nadie, enciérrate, no salir y ya si te sientes muy mal por favor hablamos para ir por ti.

—¿Cómo superaste al Covid?

Como te había comentado, me dieron paracetamol, ambroxol, un inhalador que usan las personas que tienen asma, y me dijeron que me mantuviera en casa tomando cosas naturales, que es importante estar hidratada (suero oral de sobre), que coma frutas y verduras, que tome agua de maguey con limón y miel. Nada de pan, harina, ni azúcares (ni siquiera en aguas naturales, no le pongan azúcar).

—¿Qué mensaje nos mandas? Ayuden a todos los que están graves; ahora entenderán porqué me enoja que la gente no haga caso. No es un juego, es una enfermedad grave. Entre más te quedes resguardado en tu casa impedirás que la enfermedad te llegue a ti y a tu familia. Afortunadamente en mi casa no hubo ningún contagiado.