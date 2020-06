Banderazo a 80 mil empleos por el Tren Maya

Para 2021, ya habrán 150 mil trabajos totales, afirmó López Obrador en Quintana Roo

Por: LIZBETH ÁLVAREZ MARTÍNEZ

En el primer día de la Nueva Normalidad, el Jefe del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, dio el “banderazo” para iniciar la construcción del tramo del Tren Maya que irá de Izamal a Cancún, lo que representará una inversión de 27 mil millones de pesos. Además de la generación de 80 mil empleos directos.

“Llevaba mucho tiempo que no se invertía tanto dinero del presupuesto, dinero del pueblo, del presupuesto federal, no deuda, dinero que se ha obtenido con la nueva política que estamos llevando a cabo, de no permitir la corrupción y de cuidar el presupuesto, un gobierno austero, sin lujos.

Todo lo que ahorramos es para este tipo de obras, todo lo que ahorramos es para devolver al pueblo lo que por derecho, por justicia, le corresponde”, dijo.

El Presidente, agregó que, el programa está concebido para reivindicar el sureste del país.

Además detalló que la construcción creará 80 mil empleos directos; y se espera que para el próximo año se creen 150 mil nuevas plazas, ayudando a la crisis ocasionada por la pandemia del Covid-19 en el país.

“Es una obra trascendente histórica, empezando porque va a integrar a toda la región maya del sureste de la República, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo”, afirmó López Obrador durante conferencia desde Lázaro Cárdenas. Cabe recordar, que en mayo pasado, el titular del Ejecutivo de México advirtió que si las empresas que ganaron las licitaciones para la construcción de los tramos del Tren Maya incumplen sus compromisos, no volverán a contar con un contrato de la administración.

“En otros gobiernos quedaban las obras tiradas, inconclusas y con cargo al erario. Eso ya se termina. Vamos ya a saber quiénes son los dueños y directores de las empresas nacionales y extranjeras. Si quedan mal, aquí mismo se da a conocer y cuando menos en México, no van a volver a tener un contrato mientras estemos en el Gobierno”, afirmó. El Tren Maya quedará terminado en 28 meses, señaló el presidente de México.