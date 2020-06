Ady Moss y su #Adyvinatorio está sacando la parte más sensible de los famosos

Ady Moss y su #Adyvinatorio está sacando la parte más sensible de...

Sin duda alguna esta cuarentena que ya se está convirtiendo en “ochentena” está sacando cosas muy interesantes, las entrevista y programas ya se basan en las redes sociales. Desde transmisiones hasta enlaces desde, vemos a los artistas y comunicadores de una forma más natural y conocemos una pequeña parte de su hogar.

Gracias a esta dinámica de las charlas a distancia y debido al confinamiento que vivimos Ady Moss creó una serie de entrevistas llamada El Adyvinatorio donde entrevista a comunicadores, modelos, actores, cantantes y más.

Ady Moss actualmente es coeditor en jefe de branded content de las plataformas del diario El Financiero, Nación 321, y Bloomberg además que fue el primero en tener un noticiero a través del Instagram de TV Azteca.

“Para sobrellevar el encierro se me ocurrió compartir con la gente contenido padre y cero morboso y creé #ElAdyvinatorio… Treinta simples preguntas aleatorias sobre diferentes temas son la base para entablar una charla muy casual, en donde cada respuesta me va ayudar a conocer un poco más a mi invitado. Celebridades de diferentes ámbitos, pero sobre todo personas que admiro y que me interesa saber cómo es su día a día. Las pláticas son de lunes a viernes a las 7 de noche por Instragram: @adymoss” nos comentó Ady en exclusiva para Diario Basta!

Este proyecto lo comenzó la primera semana de mayo y ha sido muy exitoso, cuando termine el confinamiento seguirá este proyecto pero ya no será de lunes a viernes, si no dos veces a la semana.

Este mes de Junio tiene invitados muy especiales.

Puedes ver todas las entrevistas a través del Instagram de Ady Moss