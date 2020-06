“Tras contagiarme, reacomodé mi vida”

El actor y modelo argentino Ignacio Casano, quien ha participado en telenovelas como Mi marido tiene más familia, y Mentir para vivir, además de ser el creador del libro Cómo protagonizar tu vida, dio positivo a Covid-19 luego de que en marzo fue a entregar despenas en comunidades vulnerables de la sierra de Guerrero.

Por fortuna, el artista ya se está fuera de peligro, pues ha superado el coronavirus. Eso sí, vivió momentos de angustia al saber que estaba contagiado, pero eso no evitó que su buena actitud lo sacara adelante, tanto que ha mencionado que volvería ir a realizar actividades altruistas si es necesario.

¿Cómo fue que te contagiaste de Covid-19?

“Fui a la sierra de Guerrero a repartir despensas a la gente que más lo necesita, fueron unos días de mucha convivencia, de alegría, de aportar mi granito de arena, sin embargo, quedé infectado. La verdad no sé como pasó puesto que tomé todas las medidas de salubridad: Mi sana distancia, mis guantes, mi cubre bocas, en fin. Pero volvería a ir a entregar más despensas si fuera necesario. El poder de dar a los otros es hermoso y no dudaría ni un segundo volver a hacerlo”.

¿Qué reflexión te dejó esta experiencia?

“Ahora que mi salud ya está recuperada, hay que entender que esta enfermedad no es una condena de muerte, es una enfermedad de las vías respiratorias que tiene la posibilidad de complicarse mucho. Es súper importante entender esto, porque estamos pagando un precio altísimo por el hecho de estar guardados, que es muy importante para la salud de algunos, pero no para todos, necesitamos abrir un poco la cabeza y ver qué es lo que realmente está pasando. Me deja mucha esperanza, tenemos que ser una sociedad que piensa, una sociedad que quiere salir para adelante, sí se puede, tenemos que ser conscientes y responsables de nuestros propios actos”.

¿Qué síntomas tenías?

“Mucho cansancio corporal, cuerpo cortado, pocas ganas de levantarme y muy mormado. Eso me llamó la atención porque a mí con una gripa no me pasa esto. Conozco a mi cuerpo y no me suele pasar prácticamente nada, en este caso, me sentí mal duran te varios días y ese fue mi caso. Pero los síntomas de esta enfermedad, son tan variados como personas”.

¿Cómo fue tu estancia en el hospital?

“Me fui a un hospital privado y me atendieron bien. Creo que cada persona es un caso particular, el 80 por ciento de los casos son asintomáticos, entonces, eso de decirle a alguien que salga corriendo al médico no está bien, a menos que tenga una crisis y que no pueda respirar”.

¿Qué consejo le das al público en general?

“Hay que cuidarnos mucho, cuidarnos no solo del coronavirus, de la obesidad y de muchos otros malos hábitos que dañan nuestro cuerpo, como tomar o fumar. Hay que entender que el ejercicio es algo que debemos incorporar a nuestra vida diaria. No hace falta que te mates en el gimnasio, porque hay muchas formas de hacer ejercicio. . El cuerpo es nuestro vehículo y hay que cuidarlo, al igual que se cuida el carro y otras cosas. Que la gente no sea de doble moral, porque he visto a personas que se quitan el cubre bocas para fumar, entonces tampoco le importa tanto cuidar sus vías respiratorias”.

¿Qué pensabas cuando te encontrabas en cama?

“El haber estado infectado, fue una experiencia de vida, reacomodé algunas cosas, pero yo estoy muy agusto con mi vida, con lo que he hecho, con el camino que he recorrido y por esa parte estoy tranquilo. Digo, tampoco me causó gracia estar en esa situación, porque mi vida estaba en riesgo, pero salí adelante y sigo viendo mi vida, según mis reglas y mi moral y eso me hace estar muy satisfecho”.