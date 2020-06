‘Sentí la muerte al enfrentarme con el coronavirus’

La funcionaria municipal en Centla pasó el calvario del aislamiento en su casa, con gastos de atención de hasta 25 mil pesos.

Foto: FRANCISCO OLÁN

Hace un mes Sandra Bribiesca Cifuentes, décima primer regidora del Ayuntamiento de Centla, se contagió de coronavirus. Desde entonces ha permanecido encerrada en casa y, “gracias a Dios”, como ella lo dice, logró vencer al virus y ahora puede contar su testimonio.

Platicó que los primeros síntomas fueron dolor de cabeza, dolor de cuerpo, pero cuando tuvo dificultades para respirar, llamó a un médico y dio seguimiento a su enfermedad. Pero, a diferencia de muchos contagiados, prefirió enfrentar su calvario en casa, porque temía ir a los hospitales.

— ¿Qué se siente ser un paciente covid?

Cuando empecé a tener problemas para respirar, me alarmé. De inmediato me consiguieron evaporizaciones y me hice un estudio del pulmón. Lo más triste del covid es que te daña el pulmón y eso se reflejaba en el estudio: salió que tenía pulmonía.

Empecé con un dolor de cabeza, dolor de cuerpo y las temperaturas. Hablé con un amigo y de inmediato me recomendó hacerme estudio de pulmón y del Covid. Cuando me enteré la vida me cambió. Aunque vives cerca de tus hijos, parece que estás lejos, porque no puedes abrazarlos para no contagiarlos.

— ¿Dónde fuiste hospitalizada?

No quise ir al hospital. Conseguí un tanquesito de oxígeno y la verdad, la pasé en mi casa en cuarentena totalmente. Yo soy madre de dos hijas, y estuve aislada, en mi recámara y mi baño. Ahora sí que me aventé todo un mes. Al momento no tienes ganas de nada. Estás pensando en que te puedes morir, y que te pueden llevar al hospital y desgraciadamente tienes cuadros muy complicados.

— ¿Cómo te contagiaste?

“Estuvimos haciendo entrega de despensa en Frontera por encomienda de la presidenta. Yo llevaba cubrebocas, guardaba la sana distancia, pero fíjate que pudo haber sido en un súper, pero en realidad no sabes. En sí no hay un lugar donde digas aquí me contagié.

— ¿Qué hiciste para sobrellevar el virus?

Le hablé a un amigo médico y me dijo tomate la Azitromicina y me la tomé. Porque tú te tomas todo lo que te dicen y que sabes que te va ayudar. Porque desgraciadamente la prueba del covid no te la hacen de un día para otro.

La verdad yo hablé para checarme, pero no me dieron la atención tan rápida. Empecé a tomar el medicamento, un lunes por decir, y hasta el jueves me hicieron el estudio del covid. El resultado era el que ya esperaba: positivo.

— ¿Cómo festejaste cuando te dieron de alta?

Le doy gracias a Dios de que lo esté contando. Sabes, me dio mucho coraje de que uno tiene amigos, y créeme que hasta para conseguir el estudio se te complica porque no pueden hacer nada. Mejor lo hice con un privado. Les llamaba a doctores y me decían que ya me iban hablar. Afortunadamente hubo muchas personas de voluntad que me ayudaron. Porque hasta las consultas te salen a mil 500. Yo me he gastado como 20 a 25 mil pesos entre las mascarillas, cubrebocas, medicamentos, estudios. Afortunadamente en casa no hubo contagio. Mis hijas cocinan, mantienen la sana distancia.

— ¿Qué le dices a las personas sobre tu experiencia?

.La gente no piensa, creen que no se van a contagiar. Hay gente que se ha contaminado porque tiene que trabajar, pero hay otros que no ponen atención y les vale.