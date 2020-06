Por disco tributo a Juan Gabriel

LA CANTANTE NO HA PODIDO SACAR SU MATERIAL EN HOMENAJE AL DIVO DE JUÁREZ AL PÚBLICO PORQUE NO LE DAN LA LICENCIA DE LOS TEMAS

Por: ANTONIO CONTRERAS

A tres años de que Edith Encalada grabó un disco en homenaje a Juan Gabriel, la cantante no ha podido mostrarlo porque aún no le han soltado la licencia para el uso de las canciones. En exclusiva para Diario BASTA! desde Cancún, ella compartió.

“Sí me he visto afectada en mi economía porque me congelaron un gran proyecto artístico en el que puse mucho de mi patrimonio y está parado. Mi disco de Juan Gabriel está detenido. Los dos primeros sencillos sí los pude sacar, pero ya desde el tercero me lo truncaron. Es una producción que grabé hace tres años, la empecé en el 2016 y me lo terminaron en el 2017, pero no lo he podido sacer porque lo mismo de la licencia. Estoy muy dolida, es una circunstancia que no me imaginaba… Me detuvieron el proyecto porque sigue el trámite de la licencia, entonces tengo una inversión de más de 40 mil dólares que me gasté en ese homenaje a Juan Gabriel”.

Agregó. “Estamos hablando de que es cerca de un millón de pesos. Me gasté mucho entre músicos, porque contraté al mariachi que era de Juan Gabriel, músicos de orquesta, los estudios musicales aquí en Cancún, le pagué al ingeniero de remasterización en Estados Unidos, compré vestuarios regionales mexicanos para adornar la producción, fotografía y video”.

Continuó. “Grabé cinco videos y sólo he podido presentar dos, los otros no los he podido enseñar por la licencia que está detenida… El abogado Guillermo Pous me dijo desde inicios de este enero que mi licencia estaba en trámite, pero esta todo parado, el disco no ha podido salir”, dijo Edith.